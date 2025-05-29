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В «Урале» отреагировали на судейство в первом стыковом матче с «Ахматом»

В «Урале» отреагировали на судейство в первом стыковом матче с «Ахматом»
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Главный тренер «Урала» Сергей Томаров заявил, что игроки команды посчитали ненужным обращать внимание на судейство и провокации в первом стыковом матче за право выступать в РПЛ с «Ахматом» (2:1).

Россия — Переходные матчи . Переходные матчи. 1-й матч
28 мая 2025, среда. 17:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
2 : 1
Ахмат
Грозный
0:1 Мелкадзе – 21'     1:1 Секулич – 50'     2:1 Секулич – 59'    

«Реакция даже самих футболистов была такая, что не нужно обращать внимание на судейство, на какие-то провокации, продолжать играть, и что мы способны забить не только один, но и второй, и третий, ну и, в принципе, так и получилось», — приводит слова Томарова ТАСС.

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Игра между «Уралом» и «Ахматом» состоялась накануне, 28 мая. В первом тайме главный арбитр встречи Кирилл Левников отменил два гола, пенальти и красную карточку. Также Левников удалил тренера «Урала» Олега Шатова. Ответная встреча между «Ахматом» и «Уралом» состоится 31 мая.

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