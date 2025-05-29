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«Динамо» Махачкала объявило дату начала предсезонной подготовки

«Динамо» Махачкала объявило дату начала предсезонной подготовки
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Махачкалинское «Динамо» сообщило о дате возвращения команды из отпуска.

«10 июня у динамовцев начнётся подготовка к новому сезону. В этот день команда соберётся на клубной базе в Махачкале. В первые дни футболистов ждёт традиционное углублённое медицинское обследование.

Предсезонную подготовку динамовцы начнут в Дагестане, а 23 июня отправятся в Кисловодск, где пройдёт двухнедельный сбор с контрольными матчами», — написано в сообщении клуба в телеграм-канале.

«Динамо» завершило сезон-2024/2025 Российской Премьер-Лиги на 11-м месте в турнирной таблице. Команда набрала 29 очков за 30 матчей. Чемпионом страны стал «Краснодар».

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