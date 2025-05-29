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Усман Дембеле оценил два года, проведённые в «Пари Сен-Жермен»

Усман Дембеле оценил два года, проведённые в «Пари Сен-Жермен»
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Нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле высказался о двух годах в клубе. В субботу, 31 мая, «ПСЖ» сыграет с итальянским «Интером» в финале Лиги чемпионов.

Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Интер М
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Тренер пришёл сюда с очень чёткой идеей. Луис Энрике многое изменил в команде, и мышление игроков также сильно изменилось. Мы всегда стараемся выложиться на все 100, особенно с учётом того, что у нас, в «Пари Сен-Жермен», есть амбиции впервые выиграть этот трофей.

Я сильно изменился, особенно в том, что касается моей позиции, моего стиля игры и так далее. Он даёт мне много советов, и да, я многое изменил в своей игре, хотя по-прежнему использую свои природные качества. И это приносит свои плоды. Тренер даёт мне свободу перемещаться по всему полю. Я не обязан оставаться на острие атаки, как девятый номер. Я просто стараюсь создать пространство и вызвать немного хаоса в середине поля», — приводит слова Дембеле официальный сайт УЕФА.

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