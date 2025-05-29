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Криштиану Роналду, вероятно, сыграет на клубном чемпионате мира по футболу

Криштиану Роналду, вероятно, сыграет на клубном чемпионате мира по футболу
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Нападающий саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду, вероятнее всего, примет участие в розыгрыше нового клубного чемпионата мира по футболу, сообщает известное испанское онлайн-издание Marca. Ранее появилась информация, что португалец покинет «Аль-Наср».

По данным источника, на руках у Криштиану есть несколько предложений от клубов, которые сыграют на клубном чемпионате мира. В групповом этапе турнира примут участие 32 команды из шести конфедераций, которые будут поделены на восемь групп.

В плей-офф выйдут по две лучшие команды из каждого квартета. Финальный матч пройдёт 13 июля 2025 года на стадионе «МетЛайф» в Ист-Резерфорде (штат Нью-Джерси). Призовой фонд турнира составит более $ 1 млрд.

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