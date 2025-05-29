«Мечта, которая в пределах досягаемости». Лаутаро Мартинес — о возможной победе в ЛЧ

Нападающий итальянского «Интера» Лаутаро Мартинес высказался о предстоящем финале Лиги чемпионов с французским «Пари Сен-Жермен». Встреча состоится 31 мая.

«Это будут непередаваемые ощущения. Я играл в финале в Стамбуле и участвовал в финале чемпионата мира в Катаре, так что знаю, что это совершенно уникальные моменты, которые запоминаются на всю жизнь. Будет здорово пережить ещё один финал такого масштаба, в таком турнире.

Это мечта, которая снова в пределах нашей досягаемости, но я не хочу думать, будет ли достигнута эта цель. Цель, которую мы все хотим достичь и которой так долго не было у «Интера». Я просто хочу насладиться моментом, этим финалом, этой игрой. И, если всё получится, осуществится наша мечта», — приводит слова Мартинеса официальный сайт УЕФА.