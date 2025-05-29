Игрок «Зенита» Луис Энрике оценил уровень футбола в РПЛ

Бразильский вингер санкт-петербургского «Зенита» Луис Энрике оценил уровень футбола в Российской Премьер-Лиге, назвав его отличным. Энрике перешёл в «Зенит» из «Ботафого» в зимнее трансферное окно.

«Уровень российского футбола высок, потому что у нас есть и другие команды, «Краснодар», «Динамо», ЦСКА, которые очень конкурентоспособны. Они тоже борются за титул и являются очень большими командами. Так что считаю, уровень чемпионата России — отличный», — приводит слова Энрике Sport24.

Отметим, что чемпионом России по итогам сезона-2024/2025 стал «Краснодар». Второе место занял «Зенит», тройку лидеров замкнул московский ЦСКА. Напрямую из Российской Премьер-Лиги вылетели воронежский «Факел» и «Оренбург».