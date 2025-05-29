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«Теперь я более зрелый». Энрике вспомнил победу в Лиге чемпионов с «Барселоной» в 2015-м

«Теперь я более зрелый». Энрике вспомнил победу в Лиге чемпионов с «Барселоной» в 2015-м
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Главный тренер французского «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике вспомнил финал Лиги чемпионов 2015 года, когда он, возглавляя испанскую «Барселону», обыграл итальянский «Ювентус» (3:1).

Лига чемпионов . Финал
06 июня 2015, суббота. 21:45 МСК
Ювентус
Турин, Италия
Окончен
1 : 3
Барселона
Барселона, Испания
0:1 Ракитич – 4'     1:1 Мората – 55'     1:2 Суарес – 68'     1:3 Неймар – 90+7'    

«Я помню незабываемый финал в Берлине с «Ювентусом». В наш первый год в «Барселоне» мы взяли Лигу чемпионов и оформили требл, что было очень важно для клуба, для игроков и для нас, тренерского штаба. 10 лет спустя у нас снова есть такая возможность. Считаю, что теперь я более зрелый. Я чувствую себя прекрасно, чувствую, что полностью сформировался как тренер и как личность», — приводит слова Энрике официальный сайт УЕФА.

В финале Лиги чемпионов «ПСЖ» встретится с итальянским «Интером» 31 мая.

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