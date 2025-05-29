Итальянский «Наполи» предложил главному тренеру Антонио Конте повысить его текущую зарплату в рамках плана по его пребыванию в клубе. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в социальной сети Х (ранее Twitter).

«Президент Де Лаурентис делает всё возможное, подписывая таких важных игроков, как Кевин Де Брёйне, и предлагая более высокую зарплату, чтобы удержать Конте в клубе», — написал Романо.

«Наполи» стал чемпионом Италии в сезоне-2024/2025. Команда опередила «Интер» на одно очко. 55-летний Антонио Конте возглавляет «Наполи» с 2024 года. Ранее сообщалось, что итальянский специалист может вернуться в «Ювентус».