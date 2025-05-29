РФС представил официальный мяч Суперфинала Кубка России «Ростов» — ЦСКА

В Суперфинале Фонбет Кубка России «Ростов» и московский ЦСКА сыграют мячом «Меридиан. Время России». Об этом сообщил официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).

Fonbet Кубок России . Суперфинал Fonbet Кубок России . Суперфинал 01 июня 2025, воскресенье. 18:00 МСК Ростов Ростов-на-Дону Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Встреча пройдет 1 июня на стадионе «Лужники» в Москве. Начало игры — в 18:00 по московскому времени.

Фото: РФС

«Мяч создан техническим партнёром РФС — отечественной компанией Jögel. С сезона-2025/2026 «Меридиан. Время России» станет официальным мячом всего турнира — самого масштабного по географии футбольного соревнования в мире. На мяче изображены 11 часовых поясов — символ того, что в России в футбол играют 24 часа в сутки», — написано в сообщении.