РФС представил официальный мяч Суперфинала Кубка России «Ростов» — ЦСКА
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В Суперфинале Фонбет Кубка России «Ростов» и московский ЦСКА сыграют мячом «Меридиан. Время России». Об этом сообщил официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).
Fonbet Кубок России . Суперфинал
01 июня 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Встреча пройдет 1 июня на стадионе «Лужники» в Москве. Начало игры — в 18:00 по московскому времени.
Фото: РФС
«Мяч создан техническим партнёром РФС — отечественной компанией Jögel. С сезона-2025/2026 «Меридиан. Время России» станет официальным мячом всего турнира — самого масштабного по географии футбольного соревнования в мире. На мяче изображены 11 часовых поясов — символ того, что в России в футбол играют 24 часа в сутки», — написано в сообщении.
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