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Каннаваро — о современном футболе: сейчас считается, что эстетика важнее результатов

Каннаваро — о современном футболе: сейчас считается, что эстетика важнее результатов
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Легендарный защитник сборной Италии Фабио Каннаваро высказался о традициях современного футбола. Сейчас эстетика игры важнее результатов, отметил он. Команды больше не обучены культуре терпения в важных встречах.

«Сейчас принято считать, что эстетика игры важнее результатов. Но мы перестали обучать культуре терпения в матчах. И это дорого нам обходится с точки зрения результатов», – приводит слова Фабио Каннаваро интернет-портал Calciomercato.

Ранее другая итальянская легенда — голкипер Джанлуиджи Буффон — раскритиковал сборную Италии за то, что она отошла от своего традиционного оборонительного стиля и пытается играть как Испания.

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