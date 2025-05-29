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Николас Ломбертс назвал победу в Кубке УЕФА более важной, чем в Суперкубке УЕФА

Николас Ломбертс назвал победу в Кубке УЕФА более важной, чем в Суперкубке УЕФА
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Бывший защитник «Зенита» Николас Ломбертс рассказал, какой из европейских трофеев является для него более важным — Кубок УЕФА или Суперкубок УЕФА. Сине-бело-голубые выиграли оба этих титула в 2008 году. В финале Кубка УЕФА «Зенит» обыграл «Рейнджерс», а в матче за Суперкубок оказался сильнее «Манчестер Юнайтед».

«Кубок УЕФА, потому что для победы в таком турнире требуется больше усилий. Суперкубок — это как вишенка на торте, но, чтобы туда попасть, нужно выиграть Кубок УЕФА», — приводит слова Ломбертса Metaratings.

Напомним, Ломбертс выступал за «Зенит» с 2007 по 2017 год. В составе сине-бело-голубых он выигрывал чемпионат России и Кубок страны.

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