Олег Кононов: порадовался за «Краснодар», поздравил Галицкого с чемпионством

Главный тренер московского «Торпедо» Олег Кононов высказался о чемпионстве «Краснодара» в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025. Это первое чемпионство и первый трофей в истории южного клуба.

— Порадовались долгожданному чемпионству «Краснодара»? Лично Галицкого не поздравляли?

— Да, поздравил Сергея Николаевича. Очень приятно, что «Краснодар» стал чемпионом…

— Из вашего «Краснодара» до золота дошли, кажется, только Петров, Газинский и Смолов. За них особенно радостно?

— Да, я очень рад за ребят! Молодцы! — сказал Олег Кононов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.