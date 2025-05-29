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Олег Кононов: порадовался за «Краснодар», поздравил Галицкого с чемпионством

Олег Кононов: порадовался за «Краснодар», поздравил Галицкого с чемпионством
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Главный тренер московского «Торпедо» Олег Кононов высказался о чемпионстве «Краснодара» в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025. Это первое чемпионство и первый трофей в истории южного клуба.

— Порадовались долгожданному чемпионству «Краснодара»? Лично Галицкого не поздравляли?
— Да, поздравил Сергея Николаевича. Очень приятно, что «Краснодар» стал чемпионом…

— Из вашего «Краснодара» до золота дошли, кажется, только Петров, Газинский и Смолов. За них особенно радостно?
— Да, я очень рад за ребят! Молодцы! — сказал Олег Кононов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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