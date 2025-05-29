«Мы заслуживали большего». Лаутаро Мартинес — о поражении «Интера» в финале ЛЧ 2023 года

Нападающий итальянского «Интера» Лаутаро Мартинес вспомнил поражение от английского «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов 2023 года перед решающим матчем еврокубкового турнира с французским «Пари Сен-Жермен». «Интер» сыграет с «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов 31 мая.

«Мы знали свою силу, свои козыри, свою игру и вышли в финал с соперником, который на тот момент был одним из лучших в мире, — «Манчестер Сити». Говорили, что «Сити» — явный фаворит, а «Интер» проиграет с крупным счётом. Правда в том, что мы сыграли на равных и, на мой взгляд, заслуживали большего. Но эта игра дала нам немало сил и знаний о том, чего мы можем добиться как команда.

В этом году с самой первой встречи мы вновь сражались с отличными командами на разных стадионах в очень трудных условиях и всегда демонстрировали своё лицо и свои сильные качества. Мы заслужили вновь играть в финале Лиги чемпионов своей работой и своими жертвами», — приводит слова Мартинеса официальный сайт УЕФА.