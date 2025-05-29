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Маркус Рашфорд готов пойти на понижение зарплаты ради перехода в «Барселону»

Маркус Рашфорд готов пойти на понижение зарплаты ради перехода в «Барселону»
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27-летний крайний нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд готов пойти на понижение заработной платы ради перехода в каталонскую «Барселону», сообщает испанское онлайн-издание Sport.es. По данным источника, футболист согласен пойти на такой шаг, чтобы облегчить регистрацию в «Барсе».

Ранее сообщалось, что «Ман Юнайтед» готов отпустить Рашфорда за € 45 млн. Вторую половину минувшего сезона англичанин провёл в «Астон Вилле» на правах аренды. Вингер забил четыре гола и отдал пять результативных передач в 17 матчах за бирмингемцев.

Суммарно в этом сезоне универсальный нападающий провёл 26 матчей в рамках АПЛ и забил шесть мячей.

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