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Тренер «Челси» Мареска: пережитое сделает Палмера лучшим футболистом в будущем

Тренер «Челси» Мареска: пережитое сделает Палмера лучшим футболистом в будущем
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Главный тренер английского «Челси» Энцо Мареска высказался о полузащитнике Коуле Палмере. Вчера, 28 мая, «Челси» встречался с испанским «Бетисом» в финале Лиги конференций. «Челси» одержал победу со счётом 4:1, уступая после первого тайма — 0:1. Коул Палмер оформил две результативные передачи и был признан лучшим игроком матча.

Лига конференций . Финал
28 мая 2025, среда. 22:00 МСК
Бетис
Севилья, Испания
Окончен
1 : 4
Челси
Лондон, Англия
1:0 Абде – 9'     1:1 Фернандес – 65'     1:2 Джексон – 70'     1:3 Санчо – 83'     1:4 Кайседо – 90+1'    

«В этом сезоне у него был сложный период, но пережитое сделает его лучшим футболистом в будущем. Он умеет решать исход матчей благодаря голам и результативным передачам. Сегодня два его ассиста оказались как нельзя кстати», — приводит слова Марески официальный сайт УЕФА.

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