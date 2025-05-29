Тренер «Челси» Мареска: пережитое сделает Палмера лучшим футболистом в будущем

Главный тренер английского «Челси» Энцо Мареска высказался о полузащитнике Коуле Палмере. Вчера, 28 мая, «Челси» встречался с испанским «Бетисом» в финале Лиги конференций. «Челси» одержал победу со счётом 4:1, уступая после первого тайма — 0:1. Коул Палмер оформил две результативные передачи и был признан лучшим игроком матча.

«В этом сезоне у него был сложный период, но пережитое сделает его лучшим футболистом в будущем. Он умеет решать исход матчей благодаря голам и результативным передачам. Сегодня два его ассиста оказались как нельзя кстати», — приводит слова Марески официальный сайт УЕФА.