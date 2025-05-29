Тренер «Челси» Мареска: знаю, что Мануэль Пеллегрини порадуется за меня
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Главный тренер английского «Челси» Энцо Мареска выразил уверенность, что Мануэль Пеллегрини, возглавляющий испанский «Бетис», будет рад за него как за победителя Лиги конференций. Вчера, 28 мая, «Челси» встречался с испанским «Бетисом» в финале Лиги конференций. «Челси» одержал победу со счётом 4:1, уступая после первого тайма — 0:1.
Лига конференций . Финал
28 мая 2025, среда. 22:00 МСК
Бетис
Севилья, Испания
Окончен
1 : 4
Челси
Лондон, Англия
1:0 Абде – 9' 1:1 Фернандес – 65' 1:2 Джексон – 70' 1:3 Санчо – 83' 1:4 Кайседо – 90+1'
«Я хотел победить, но был уверен, что победивший в любом случае порадуется и за проигравшего. К счастью, победителем стал я, но знаю, что Мануэль порадуется за меня. Если бы я проиграл, то мне было бы грустно, однако я тоже нашёл бы в себе силы порадоваться за Мануэля», — приводит слова Марески официальный сайт УЕФА.
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