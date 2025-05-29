Тренер «Челси» Мареска: знаю, что Мануэль Пеллегрини порадуется за меня

Главный тренер английского «Челси» Энцо Мареска выразил уверенность, что Мануэль Пеллегрини, возглавляющий испанский «Бетис», будет рад за него как за победителя Лиги конференций. Вчера, 28 мая, «Челси» встречался с испанским «Бетисом» в финале Лиги конференций. «Челси» одержал победу со счётом 4:1, уступая после первого тайма — 0:1.

«Я хотел победить, но был уверен, что победивший в любом случае порадуется и за проигравшего. К счастью, победителем стал я, но знаю, что Мануэль порадуется за меня. Если бы я проиграл, то мне было бы грустно, однако я тоже нашёл бы в себе силы порадоваться за Мануэля», — приводит слова Марески официальный сайт УЕФА.