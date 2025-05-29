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Олег Кононов отреагировал на слухи о возможной отставке из «Торпедо»

Олег Кононов отреагировал на слухи о возможной отставке из «Торпедо»
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Главный тренер московского «Торпедо» Олег Кононов отреагировал на слухи о своей возможной отставке с тренерского мостика автозаводцев.

— Вас не раздражали слухи о возможной смене то спортивного директора, то главного тренера весной? Привыкли к такому?
— Нет на это времени. Я давно к этому привык. Не обращаю внимания, — сказал Олег Кононов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, по итогам сезона-2024/2025 «Торпедо» напрямую вышло в Российскую Премьер-Лигу. Автозаводцы заняли итоговое второе место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги, что позволило им избежать переходных матчей.

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