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Федорищев вручил Осинькину знак «За заслуги перед Самарской областью»

Федорищев вручил Осинькину знак «За заслуги перед Самарской областью»
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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев вручил бывшему главному тренеру «Крыльев Советов» Игорю Осинькину награду – знак «За заслуги перед Самарской областью».

«Талантливый тренер, внёсший огромный вклад в развитие одного из символов Самарской области — футбольного клуба «Крылья Советов». За пять лет ему удалось создать команду, которая своей яркой игрой влюбила в себя тысячи болельщиков не только в нашем регионе, но и по всей стране. 194 матча, много ярких побед, невероятные эмоции болельщиков. Достойная и самоотверженная работа. Любовь и уважение болельщиков, постоянная поддержка со стороны команды.

Наступил момент перемен. Сотрудничество «Крыльев Советов» и Игоря Витальевича завершено. Уверен, клуб и регион остаются для него родным домом, где его ценят. Навсегда в сердце Самарской области. Поблагодарил Игоря Витальевича. Обнялись, пожали руки. Расстаёмся с грустью и со взаимным уважением. Спасибо и успехов, Игорь Витальевич! Начинается новый этап в жизни «Крыльев Советов». Только вперёд!» — написал Федорищев в телеграм-канале.

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