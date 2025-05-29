Федорищев вручил Осинькину знак «За заслуги перед Самарской областью»

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев вручил бывшему главному тренеру «Крыльев Советов» Игорю Осинькину награду – знак «За заслуги перед Самарской областью».

«Талантливый тренер, внёсший огромный вклад в развитие одного из символов Самарской области — футбольного клуба «Крылья Советов». За пять лет ему удалось создать команду, которая своей яркой игрой влюбила в себя тысячи болельщиков не только в нашем регионе, но и по всей стране. 194 матча, много ярких побед, невероятные эмоции болельщиков. Достойная и самоотверженная работа. Любовь и уважение болельщиков, постоянная поддержка со стороны команды.

Наступил момент перемен. Сотрудничество «Крыльев Советов» и Игоря Витальевича завершено. Уверен, клуб и регион остаются для него родным домом, где его ценят. Навсегда в сердце Самарской области. Поблагодарил Игоря Витальевича. Обнялись, пожали руки. Расстаёмся с грустью и со взаимным уважением. Спасибо и успехов, Игорь Витальевич! Начинается новый этап в жизни «Крыльев Советов». Только вперёд!» — написал Федорищев в телеграм-канале.