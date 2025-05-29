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Объявлен лучший футболист РПЛ в сезоне-2024/2025 по версии Transfermarkt

Объявлен лучший футболист РПЛ в сезоне-2024/2025 по версии Transfermarkt
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Авторитетный интернет-портал Transfermarkt подвёл итоги Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. В частности, был объявлен лучший футболист сезона. Редакция выбрала лучшим игроком чемпионата России полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

Напомним, в прошедшем сезоне Эдуард Сперцян провёл за «Краснодар» 35 матчей во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми мячами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 24-летнего футболиста составляет € 20 млн.

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