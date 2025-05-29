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Transfermarkt определил лучшего тренера сезона РПЛ

Transfermarkt определил лучшего тренера сезона РПЛ
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Авторитетный интернет-портал Transfermarkt назвал Мурада Мусаева из «Краснодара» лучшим тренером минувшего сезона Российской Премьер-Лиги.

Чемпионом России по итогам сезона-2024/2025 стал «Краснодар». Для чёрно-зелёных этот титул стал первым в истории. Второе место занял санкт-петербургский «Зенит», тройку лидеров замкнул московский ЦСКА. Напрямую из Российской Премьер-Лиги вылетели воронежский «Факел» и «Оренбург».

Мурад Мусаев работает в «Краснодаре» на разных должностях с 2011 года. С 2021 по 2024 российский специалист возглавлял азербайджанский «Сабах», в «Краснодар» он вернулся в марте прошлого года.

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