Transfermarkt обозначил лучшего молодого игрока РПЛ сезона-2024/2025

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt подвёл итоги Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. В частности, был объявлен лучший молодой футболист сезона. Редакция выбрала лучшим молодым игроком чемпионата России полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.

Напомним, в сезоне-2024/2025 Российской Премьер-Лиги 19-летний полузащитник Алексей Батраков провёл 29 матчей, в которых забил 14 мячей и отметился семью результативными передачами. Ранее «Чемпионат» сообщал, что в услугах Батракова заинтересован немецкий «Вольфсбург», который предлагал «Локомотиву» € 15 млн с учётом бонусов за Алексея минувшей зимой.