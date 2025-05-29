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Transfermarkt обозначил лучшего молодого игрока РПЛ сезона-2024/2025

Transfermarkt обозначил лучшего молодого игрока РПЛ сезона-2024/2025
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Авторитетный интернет-портал Transfermarkt подвёл итоги Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. В частности, был объявлен лучший молодой футболист сезона. Редакция выбрала лучшим молодым игроком чемпионата России полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.

Напомним, в сезоне-2024/2025 Российской Премьер-Лиги 19-летний полузащитник Алексей Батраков провёл 29 матчей, в которых забил 14 мячей и отметился семью результативными передачами. Ранее «Чемпионат» сообщал, что в услугах Батракова заинтересован немецкий «Вольфсбург», который предлагал «Локомотиву» € 15 млн с учётом бонусов за Алексея минувшей зимой.

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