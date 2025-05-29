Тренер «Торпедо» Кононов объяснил, как лучшим бомбардиром клуба стал опорный полузащитник

Главный тренер «Торпедо» Олег Кононов высказался о том, что лучшим бомбардиром команды по итогам минувшего сезона Первой лиги стал опорный полузащитник Равиль Нетфуллин. На его счету шесть голов за сезон.

— Это не укор нашим нападающим. Дело в том, что Равиль Нетфуллин очень хорошо провёл первую часть чемпионата. Я считаю, он был лучшим в лиге в этот период, — сказал Олег Кононов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, по итогам сезона-2024/2025 «Торпедо» напрямую вышло в Российскую Премьер-Лигу. Автозаводцы заняли итоговое второе место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги, что позволило им избежать переходных матчей.