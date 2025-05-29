Фабио Каннаваро — о финале Лиги чемпионов: «Интер» является фаворитом, но будет сложно

Бывший итальянский футболист Фабио Каннаваро высказался в преддверии финального матча Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором сыграют миланский «Интер» и «ПСЖ». Игра состоится 31 мая и пройдёт на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене.

«Как итальянец надеюсь, что «Интер» привезёт трофей домой. На мой взгляд, «Интер» – фаворит даже при том, что будет играть с командой, которая не только сильна в атаке, но и напоминает «Барселону» в оборонительном плане, поэтому будет сложно», — приводит слова Каннаваро Calciomercato.

Ранее суперкомпьютер Opta назвал главного претендента на победу в Лиге чемпионов. Наибольшие шансы выиграть престижнейшее европейское соревнование суперкомпьютер даёт «Пари Сен-Жермен» — 53,6%. «Интер» получил 46,4%.