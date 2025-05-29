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В «Аль-Насре» высказались о будущем Криштиану Роналду

В «Аль-Насре» высказались о будущем Криштиану Роналду
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Директор саудовского «Аль-Насра» Фернандо Йерро рассказал, что клуб ведёт переговоры о продлении контракта с 40-летним нападающим команды Криштиану Роналду. Действующее соглашение опытного футболиста с «Аль-Насром» истекает этим летом. Ранее появилась информация, что португалец может покинуть клуб в ближайшем будущем.

«Мы всё ещё ведём переговоры с Криштиану Роналду о новом соглашении. Надеюсь, мы сможем договориться», — приводит слова Йерро известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

Напомним, Роналду стал лучшим бомбардиром чемпионата Саудовской Аравии сезона-2024/2025, записав на свой счёт 25 забитых мячей. За «Аль-Наср» 40-летний нападающий выступает с 2023 года.

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