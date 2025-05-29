Директор «Аль-Насра» Йерро: Криштиану Роналду в Саудовской Аравии всегда был нацпроектом

Директор саудовского «Аль-Насра» Фернандо Йерро объяснил, почему клубу важно сохранить португальского нападающего Криштиану Роналду. Действующее соглашение опытного футболиста с «Аль-Насром» истекает этим летом. Ранее появилась информация, что португалец может покинуть клуб.

«Присутствие здесь Роналду — это национальный проект. У него огромное влияние в истории футбола, Криштиану помог лиге вырасти. Мы общаемся о новом контракте, надеемся, он останется», — приводит слова Йерро известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

Напомним, Роналду стал лучшим бомбардиром чемпионата Саудовской Аравии сезона-2024/2025, записав на свой счёт 25 забитых мячей. За «Аль-Наср» 40-летний нападающий выступает с 2023 года.