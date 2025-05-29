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Экс-тренер «Спартака» Кононов высказался о стиле игры команды при Станковиче

Экс-тренер «Спартака» Кононов высказался о стиле игры команды при Станковиче
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Бывший тренер «Спартака» Олег Кононов высказался о стиле игры красно-белых под руководством сербского специалиста Деяна Станковича. Он признался, что ему нравится манера работы серба.

«Мне нравятся стиль и принципы игры команды Станковича», — сказал Олег Кононов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, Станкович возглавил «Спартак» прошлым летом. Под его руководством команда заняла четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. Чемпионом России по итогам сезона-2024/2025 стал «Краснодар». Второе место занял «Зенит», тройку лидеров замкнул московский ЦСКА. Напрямую из Российской Премьер-Лиги вылетели «Факел» и «Оренбург».

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