Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Зените» заявили, что не будут менять руководство клуба и тренерский штаб команды

В «Зените» заявили, что не будут менять руководство клуба и тренерский штаб команды
Аудио-версия:
Комментарии

Пресс-служба санкт-петербургского «Зенита» объявила, что не планирует перестановок в руководстве клуба и тренерском штабе команды, опубликовав соответствующее сообщение в телеграм-канале.

«29 мая 2025 года в «Лахта Центре» состоялось заседание Совета директоров футбольного клуба «Зенит» с участием главного тренера основного состава Сергея Богдановича Семака. По результатам заседания принято решение о сохранении состава Совета директоров, топ-менеджмента клуба и тренерского штаба команды», — сказано в сообщении пресс-службы «Зенита».

Напомним, чемпионом России по итогам сезона-2024/2025 стал «Краснодар». Второе место занял «Зенит», тройку лидеров замкнул московский ЦСКА. Напрямую из Российской Премьер-Лиги вылетели воронежский «Факел» и «Оренбург».

Материалы по теме
Кто лучший вратарь мира? Ответ — в игре, где за сейвы дарят Playstation 5
Кто лучший вратарь мира? Ответ — в игре, где за сейвы дарят Playstation 5
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android