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В «Зените» заявили, что не будут менять руководство клуба и тренерский штаб команды

Пресс-служба санкт-петербургского «Зенита» объявила, что не планирует перестановок в руководстве клуба и тренерском штабе команды, опубликовав соответствующее сообщение в телеграм-канале.

«29 мая 2025 года в «Лахта Центре» состоялось заседание Совета директоров футбольного клуба «Зенит» с участием главного тренера основного состава Сергея Богдановича Семака. По результатам заседания принято решение о сохранении состава Совета директоров, топ-менеджмента клуба и тренерского штаба команды», — сказано в сообщении пресс-службы «Зенита».

Напомним, чемпионом России по итогам сезона-2024/2025 стал «Краснодар». Второе место занял «Зенит», тройку лидеров замкнул московский ЦСКА. Напрямую из Российской Премьер-Лиги вылетели воронежский «Факел» и «Оренбург».