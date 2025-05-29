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КДК РФС отказал махачкалинскому «Динамо» в отмене красной карточки Касинтуры

КДК РФС отказал махачкалинскому «Динамо» в отмене красной карточки Касинтуры
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Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) принял решение отказать в отмене красной карточки нападающего махачкалинского «Динамо» Эгаша Касинтуры, полученной в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
1 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Касинтура – 45'     1:1 Комаров – 73'    
Удаления: Касинтура – 62' / Сако – 86'

«В соответствии с частью 1 статьи 52 дисциплинарного регламента РФС – отказать ФК «Динамо» г. Махачкала в удовлетворении заявления об отмене примененного судьёй удаления к футболисту ФК «Динамо» г. Махачкала Касинтуре Эгашу Паланга дос Сантосу.

В соответствии со статьёй 16 дисциплинарного регламента РФС – не применять к футболисту ФК «Динамо» г. Махачкала Касинтуре Эгашу Паланга дос Сантосу дополнительную дисквалификацию, помимо автоматической», — приводится текст решений на официальном сайте РФС.

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