«У нас не было Яшина и Пеле». Семак ответил на вопрос о любимом игроке «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о своём любимом футболисте в новейшей истории петербургского клуба. Он выделил трёх легионеров — Халка, Мигела Данни и Малкома. Никого конкретного из россиян он выделять не стал, отметив, что в команде не было игроков уровня Льва Яшина или Пеле.

— Кто ваш любимый игрок «Зенита» в XXI веке?

— Сложный вопрос. Ну, один из — это Халк, конечно же. Ещё Данни. Это игроки очень высокого уровня. Если из последних, то это Малком, безусловно. Звёзд много. Из наших российских игроков предыдущего поколения есть кого выделить и на кого обратить внимание, но в целом одного, наверное, я не выделю. У нас не было Яшина, не было Пеле, но всё равно было очень много очень классных игроков, — приводит слова Семака Legalbet.