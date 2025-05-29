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«Зенит» огласил задачу на следующий сезон РПЛ

«Зенит» огласил задачу на следующий сезон РПЛ
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Пресс-служба санкт-петербургского «Зенита» объявила о стоящих перед командой Сергея Семака задачах на следующий сезон Российской Премьер-Лиги.

«Поставлена задача на предстоящий 100-й сезон: золотые медали в чемпионате РПЛ», — сказано в сообщении пресс-службы «Зенита», которое было опубликовано в телеграм-канале клуба.

Напомним, чемпионом России по итогам сезона-2024/2025 стал «Краснодар». Второе место занял «Зенит», тройку лидеров замкнул московский ЦСКА. Напрямую из Российской Премьер-Лиги вылетели воронежский «Факел» и «Оренбург». Отметим, что с 2018 по 2024 год чемпионат неизменно выигрывал «Зенит».

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