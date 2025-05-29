Игрок «Ростова» Сутормин высказался о предстоящем Суперфинале Кубка России с ПФК ЦСКА

Футболист «Ростова» Алексей Сутормин высказался по поводу предстоящего Суперфинала Фонбет Кубка России, в котором южный клуб сыграет с московским ПФК ЦСКА.

Fonbet Кубок России . Суперфинал Fonbet Кубок России . Суперфинал 01 июня 2025, воскресенье. 18:00 МСК Ростов Ростов-на-Дону Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«ЦСКА — хорошая команда, они показывают хороший футбол, на ходу этой весной. Думаю и надеюсь, что финал получится интересным. Нам нужно подойти в полной боевой готовности к этому матчу. Финал Пути РПЛ с «Зенитом», конечно, смотрел. ЦСКА правда молодцы! Показали хороший футбол, отыгрались и прошли по пенальти. У «Зенита» был хороший гандикап, но, как видим, им этого не хватило», — приводит слова Сутормина Legalbet.

Напомним, действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». В прошлогоднем Суперфинале сине-бело-голубые обыграли калининградскую «Балтику» со счётом 2:1. «Локомотив» — рекордсмен по числу побед в Кубке России. Железнодорожники выигрывали этот турнир девять раз.