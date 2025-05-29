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Игрок «Ростова» Сутормин высказался о предстоящем Суперфинале Кубка России с ПФК ЦСКА

Игрок «Ростова» Сутормин высказался о предстоящем Суперфинале Кубка России с ПФК ЦСКА
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Футболист «Ростова» Алексей Сутормин высказался по поводу предстоящего Суперфинала Фонбет Кубка России, в котором южный клуб сыграет с московским ПФК ЦСКА.

Fonbet Кубок России . Суперфинал
01 июня 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«ЦСКА — хорошая команда, они показывают хороший футбол, на ходу этой весной. Думаю и надеюсь, что финал получится интересным. Нам нужно подойти в полной боевой готовности к этому матчу. Финал Пути РПЛ с «Зенитом», конечно, смотрел. ЦСКА правда молодцы! Показали хороший футбол, отыгрались и прошли по пенальти. У «Зенита» был хороший гандикап, но, как видим, им этого не хватило», — приводит слова Сутормина Legalbet.

Напомним, действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». В прошлогоднем Суперфинале сине-бело-голубые обыграли калининградскую «Балтику» со счётом 2:1. «Локомотив» — рекордсмен по числу побед в Кубке России. Железнодорожники выигрывали этот турнир девять раз.

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