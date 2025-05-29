Кононов: у «Торпедо» будет очень красивый, современный и удобный стадион

Главный тренер московского «Торпедо» Олег Кононов высказался о новом стадионе автозаводцев, который сейчас находится на этапе строительства.

— Интересуетесь ходом строительства нового торпедовского стадиона, заглядывали на стройплощадку? Рассчитываете встретить весну уже там?

— Да, конечно! Руководитель нашего клуба Леонид Соболев показывал и рассказывал всей команде детали строительства стадиона. Он будет очень красивый, современный и удобный, — сказал Олег Кононов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, по итогам сезона-2024/2025 «Торпедо» напрямую вышло в Российскую Премьер-Лигу. Автозаводцы заняли итоговое второе место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги, что позволило им избежать переходных матчей.