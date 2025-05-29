В «Урале» заявили, что планируют продлить контракт с Александром Селиховым

Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что клуб рассчитывает продлить контракт с вратарём Александром Селиховым. Голкипер присоединился к «Уралу» зимой 2025 года, заключив контракт до конца сезона-2024/2025. Селихов перешёл в екатеринбургский клуб на правах свободного агента, ранее он выступал за московский «Спартак».

«Завтра с ним встретимся и обсудим наши планы. Нам бы хотелось, чтобы он остался с нами. Посмотрим, как он к этому отнесётся. Постараемся договориться», — приводит слова Иванова «РИА Новости Спорт».

Во второй половине сезона-2024/2025 Селихов провёл за «Урал» восемь матчей в Мелбет Первой лиге, трижды сохранив свои ворота в неприкосновенности.