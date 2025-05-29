Олег Кононов рассказал, кто из футболистов «Торпедо» его приятно удивил

Главный тренер московского «Торпедо» Олег Кононов рассказал, какие игроки автозаводцев его порадовали в минувшем сезоне. Он выделил молодых футболистов, дебютировавших в Первой лиге.

— Кто-то из ребят приятно удивил? Были открытия?

— В первую очередь молодые игроки, которые прежде никогда не играли на таком уровне и на результат — Чупаёв, Костин, Волков, — сказал Олег Кононов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, по итогам сезона-2024/2025 «Торпедо» напрямую вышло в Российскую Премьер-Лигу. Автозаводцы заняли итоговое второе место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги, что позволило им избежать переходных матчей.