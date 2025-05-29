Олег Кононов: с владельцем «Торпедо» у нас рабочий контакт. Бывает всё…

Главный тренер московского «Торпедо» Олег Кононов высказался о владельце автозаводского клуба Леониде Соболеве.

«Я отдельно хочу остановиться на Леониде Давыдовиче Соболеве и поздравить его с первым большим успехом в российском футболе! Без его усилий и стараний ничего бы не было. А какими темпами он строит стадион, это восхищает! У нас рабочий контакт. Бывает всё…» — сказал Олег Кононов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, по итогам сезона-2024/2025 «Торпедо» напрямую вышло в Российскую Премьер-Лигу. Автозаводцы заняли итоговое второе место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги, что позволило им избежать переходных матчей.