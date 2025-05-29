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Кононов: хочу, чтобы «Торпедо» закрепилось в РПЛ и в будущем стало чемпионом России

Кононов: хочу, чтобы «Торпедо» закрепилось в РПЛ и в будущем стало чемпионом России
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Главный тренер московского «Торпедо» Олег Кононов высказался о турнирных амбициях своей команды. Специалист желает, чтобы автозаводцы рано или поздно стали чемпионами Российской Премьер-Лиги.

«Я хочу, чтобы «Торпедо» закрепилось в Российской Премьер-Лиге надолго. А в дальнейшем клуб стал чемпионом!» — сказал Олег Кононов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, по итогам сезона-2024/2025 «Торпедо» напрямую вышло в Российскую Премьер-Лигу. Автозаводцы заняли итоговое второе место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги, что позволило им избежать переходных матчей.

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