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«Семь лет для одного тренера в клубе — многовато». Червиченко — о Семаке в «Зените»

«Семь лет для одного тренера в клубе — многовато». Червиченко — о Семаке в «Зените»
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Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о работе тренера Сергея Семака в санкт-петербургском «Зените». Сегодня, 29 мая, «Зенит» заявил, что принято решение о сохранении состава совета директоров, топ-менеджмента клуба и тренерского штаба команды.

«Если смотреть на сухие цифры и показатели выступлений «Зенита», ничего смертельного не произошло. Второе место, 66 очков — довольно много. В Кубке России вылетели не на какой-то начальной стадии. Если исходить математически, решение оставить Семака закономерно. С другой стороны, семь лет для одного тренера в клубе — многовато. Всё равно происходит определённый синдром застоя, привыкания и отсутствия встряски. Тут вопрос в том, кто принимает решения и как им кажется. Вот им кажется эта история правильной — возможно», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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