У «Динамо» худший xG среди всех команд РПЛ по итогам 30-го тура

Московское «Динамо» набрало 0,15 xG (показатель ожидаемых голов) в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:3). Это худший результат среди всех команд в 30-м туре РПЛ. «Быки», в свою очередь, набрали 2,08 xG. Об сообщает телеграм-канал Российской Премьер-Лиги.

Напомним, благодаря победе над бело-голубыми «Краснодар» набрал 67 очков и выиграл чемпионат России. Для чёрно-зелёных этот титул стал первым в истории. «Динамо» расположилось на пятой строчке.

Второе место занял санкт-петербургский «Зенит», тройку лидеров замкнул ЦСКА. Напрямую из Российской Премьер-Лиги вылетели воронежский «Факел» и «Оренбург».