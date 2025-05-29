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У «Динамо» худший xG среди всех команд РПЛ по итогам 30-го тура

У «Динамо» худший xG среди всех команд РПЛ по итогам 30-го тура
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Московское «Динамо» набрало 0,15 xG (показатель ожидаемых голов) в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:3). Это худший результат среди всех команд в 30-м туре РПЛ. «Быки», в свою очередь, набрали 2,08 xG. Об сообщает телеграм-канал Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Кордоба – 46'     2:0 Кривцов – 82'     3:0 Сперцян – 90+10'    

Напомним, благодаря победе над бело-голубыми «Краснодар» набрал 67 очков и выиграл чемпионат России. Для чёрно-зелёных этот титул стал первым в истории. «Динамо» расположилось на пятой строчке.

Второе место занял санкт-петербургский «Зенит», тройку лидеров замкнул ЦСКА. Напрямую из Российской Премьер-Лиги вылетели воронежский «Факел» и «Оренбург».

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