Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Московское «Динамо» объявило о продлении контракта с Курбаном Расуловым

Московское «Динамо» объявило о продлении контракта с Курбаном Расуловым
Комментарии

Московское «Динамо» в официальных соцсетях объявило о продлении контракта с молодым голкипером Курбаном Расуловым. Он выступает за вторую команду бело-голубых и пока не дебютировал за взрослый состав клуба. Стороны подписали новое соглашение сроком до 2028 года.

«Курбан Расулов продлил контракт с «Динамо». Новое соглашение с 19-летним вратарём бело-голубых рассчитано до лета 2028 года. Поздравляем, Курбан! И ждём дебюта за основу», — написала пресс-служба бело-голубых.

В минувшем сезоне Расулов провёл за «Динамо-2» шесть матчей, в которых пропустил 11 голов. В одной встрече ему удалось сохранить ворота своей команды в неприкосновенности.

Материалы по теме
Карпин — в «Динамо»! Пока неофициально, но зарплата и трансферные цели уже известны
Эксклюзив
Карпин — в «Динамо»! Пока неофициально, но зарплата и трансферные цели уже известны
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android