Тренер сборной Беларуси рассказал, как изменилась команда после последнего матча с Россией

Главный тренер сборной Беларуси Карлос Алос Феррер высказался об изменениях в национальной команде после встречи с Россией в июне 2024 года. Тогда сборная России выиграла со счётом 4:0. Национальные команды проведут товарищеский матч 10 июня. Ранее Беларусь сыграет с Казахстаном 5 июня.

«Мы продолжаем понемногу расти как национальная команда. Мы хорошо выступили в Лиге наций и выиграли две последние товарищеские встречи, так что я доволен командой. Теперь впереди у нас два товарищеских матча, которые должны помочь нам подготовиться к отборочным встречам чемпионата мира, которые начнутся в сентябре», — сказал Феррер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.