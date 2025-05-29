Тренер сборной Беларуси рассказал, как изменилась команда после последнего матча с Россией
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Главный тренер сборной Беларуси Карлос Алос Феррер высказался об изменениях в национальной команде после встречи с Россией в июне 2024 года. Тогда сборная России выиграла со счётом 4:0. Национальные команды проведут товарищеский матч 10 июня. Ранее Беларусь сыграет с Казахстаном 5 июня.
Товарищеские матчи (сборные) — 2024
07 июня 2024, пятница. 20:00 МСК
Беларусь
Окончен
0 : 4
Россия
0:1 Обляков – 8' 0:2 Тюкавин – 20' 0:3 Чалов – 63' 0:4 Чалов – 69'
«Мы продолжаем понемногу расти как национальная команда. Мы хорошо выступили в Лиге наций и выиграли две последние товарищеские встречи, так что я доволен командой. Теперь впереди у нас два товарищеских матча, которые должны помочь нам подготовиться к отборочным встречам чемпионата мира, которые начнутся в сентябре», — сказал Феррер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
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