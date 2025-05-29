Тренер сборной Беларуси: Россия — сильный соперник с талантливым молодыми игроками

Главный тренер сборной Беларуси Карлос Алос Феррер высказался о силе национальной команды России. Напомним, россияне проведут товарищеский матч с Беларусью 10 июня.

«Мы видели список из 31 игрока России, но он ещё не окончательный. Мы знаем, что Россия — очень сильный соперник, с некоторыми опытными игроками, а также с очень талантливыми молодыми ребятами. Например, два игрока «Локомотива» Пиняев и Батраков, Гладышев, который ещё не дебютировал, и Кисляк. Несмотря на то что они не так много играли за национальную команду, они являются важными футболистами для будущего», — сказал Феррер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.