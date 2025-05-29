Дмитрий Черышев: Матвея Сафонова можно сравнить с Касильясом

Известный российский специалист Дмитрий Черышев сравнил российского вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова с экс-голкипером мадридского «Реала» и сборной Испании Икером Касильясом.

«Где нужно, Матвей выручает. Его можно сравнить с Касильясом, когда он только пришёл в мадридский «Реал». Все говорили, что он не справится. Но молодой мальчишка Икер заиграл. «Реал» — одна из самых атакующих команд в мире, забывающая про оборону. И Икер спасал «Реал» в самый нужный момент. У Сафонова тоже есть такое качество», — приводит слова Черышева Legalbet.

В нынешнем сезоне Сафонов провёл за «ПСЖ» 17 встреч во всех турнирах, в которых пропустил 13 мячей и семь раз отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 26-летнего футболиста составляет € 22 млн.