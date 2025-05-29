Червиченко: предложение «Локо» по Комличенко почти в два раза лучше, чем у «Спартака»

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о возможном переходе нападающего Николая Комличенко из «Ростова» в столичный «Локомотив». Ранее «Чемпионат» сообщал, что сумма трансфера Комличенко в «Локомотив» составит € 2,8 млн.

«Мы же все люди, а каждый человек ищет для себя и семьи лучшее. Комличенко подходит к концу карьеры. Конечно, при возможности каждый футболист хотел бы завершить карьеру в Москве, чтобы потом остаться жить там и работать. «Локомотив» предлагает условия раза в три лучше, чем в «Ростове». Насколько знаю, ещё предложение «Локомотива» по Комличенко почти в два раза лучше, чем у «Спартака». Абсолютно логично, что человек выбирает для себя железнодорожников», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.