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Червиченко: предложение «Локо» по Комличенко почти в два раза лучше, чем у «Спартака»

Червиченко: предложение «Локо» по Комличенко почти в два раза лучше, чем у «Спартака»
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Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о возможном переходе нападающего Николая Комличенко из «Ростова» в столичный «Локомотив». Ранее «Чемпионат» сообщал, что сумма трансфера Комличенко в «Локомотив» составит € 2,8 млн.

«Мы же все люди, а каждый человек ищет для себя и семьи лучшее. Комличенко подходит к концу карьеры. Конечно, при возможности каждый футболист хотел бы завершить карьеру в Москве, чтобы потом остаться жить там и работать. «Локомотив» предлагает условия раза в три лучше, чем в «Ростове». Насколько знаю, ещё предложение «Локомотива» по Комличенко почти в два раза лучше, чем у «Спартака». Абсолютно логично, что человек выбирает для себя железнодорожников», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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