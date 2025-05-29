«Зенит» — лидер среди команд РПЛ по xG в матчах 30-го тура

Санкт-петербургский «Зенит» стал лидером среди всех команд Российской Премьер-Лиги по набранному xG (показатель ожидаемых голов) в матчах 30-го тура, сообщает телеграм-канал РПЛ. В игре с «Ахматом» (3:0) сине-бело-голубые заработали 3,80 xG, у грозненцев — 1,05 xG.

Напомним, «Зенит» занял второе место в чемпионате России по итогам минувшего сезона. Выиграл Российскую Премьер-Лигу «Краснодар», для которого этот титул стал первым в истории. Тройку лидеров замкнул ЦСКА, напрямую из РПЛ вылетели воронежский «Факел» и «Оренбург».

В зоне стыковых встреч оказались «Пари Нижний Новгород» и грозненский «Ахмат».