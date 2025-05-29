«Зенит» — лидер среди команд РПЛ по xG в матчах 30-го тура
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Санкт-петербургский «Зенит» стал лидером среди всех команд Российской Премьер-Лиги по набранному xG (показатель ожидаемых голов) в матчах 30-го тура, сообщает телеграм-канал РПЛ. В игре с «Ахматом» (3:0) сине-бело-голубые заработали 3,80 xG, у грозненцев — 1,05 xG.
Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Мостовой – 25' 2:0 Мостовой – 45+6' 3:0 Педро – 59'
Напомним, «Зенит» занял второе место в чемпионате России по итогам минувшего сезона. Выиграл Российскую Премьер-Лигу «Краснодар», для которого этот титул стал первым в истории. Тройку лидеров замкнул ЦСКА, напрямую из РПЛ вылетели воронежский «Факел» и «Оренбург».
В зоне стыковых встреч оказались «Пари Нижний Новгород» и грозненский «Ахмат».
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