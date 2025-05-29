«Барселона» может обменять одного из двух игроков на Рашфорда — El Nacional

«Барселона» по-прежнему заинтересована в подписании нападающего Маркуса Рашфорда, которого «Манчестер Юнайтед» оценивает в сумму, близкую к € 50 млн. Об этом сообщает El Nacional.

По информации источника, манкунианцы готовы отпустить 27-летнего футболиста бесплатно, если сине-гранатовые включат в сделку центрального защитника Рональда Араухо или атакующего полузащитника Фермина Лопеса. В «Манчестер Юнайтед» считают, что Араухо способен решить проблемы команды в обороне, несмотря на не лучшую игру в нынешнем сезоне.

Действующее трудовое соглашение защитника с клубом рассчитано до лета 2031 года. Контракт Лопеса с «Барселоной» действует до 30 июня 2029 года.

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