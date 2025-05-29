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Муслера уходит из «Галатасарая» после 14 лет в клубе

Муслера уходит из «Галатасарая» после 14 лет в клубе
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Голкипер Фернандо Муслера покидает «Галатасарай». Об этом сообщил официальный сайт турецкого клуба.

Турция — Суперлига . 38-й тур
30 мая 2025, пятница. 20:00 МСК
Галатасарай
Стамбул
Не начался
Истанбул Башакшехир
Стамбул
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Было много обсуждений, но теперь я могу с точностью сказать, что завтра сыграю свой последний матч [за «Галатасарай»]. С первого дня верил, что выиграю здесь трофеи, и посвятил себя этому. Я был горд, счастлив на протяжении 14 лет. Хочу поблагодарить всех моих товарищей по команде и тренеров за успехи, которых мы достигли вместе.

Болельщики дарили мне любовь, уважение и счастье каждую минуту на протяжении 14 лет. Они поддерживали меня и в хорошие, и в плохие времена. Хотел бы выразить огромную благодарность всем нашим поклонникам. Вы — фанаты самого большого клуба в мире, и вы определённо должны всегда его поддерживать, никогда не отворачиваться от него. Всегда будьте с «Галатасараем», — приводит слова Муслеры официальный сайт клуба.

Муслера выступал за «Галатасарай» с 2011 года. С этой командой он восемь раз стал чемпионом Турции, три раза брал Кубок страны и пять раз — национальный Суперкубок.

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