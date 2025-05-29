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Лиам Делап намерен перейти в «Челси», а не в «Манчестер Юнайтед» — Орнштейн

Лиам Делап намерен перейти в «Челси», а не в «Манчестер Юнайтед» — Орнштейн
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Форвард «Ипсвича» Лиам Делап, ставший лучшим бомбардиром команды, вылетевшей по итогам сезона-2024/2025 из английской Премьер-лиги, близок к переходу в «Челси». Как сообщает журналист издания The Athletic Дэвид Орнштейн в соцсети X (ранее Twitter), юристы игрока уже проинформировали «Манчестер Юнайтед» о приоритетах игрока.

Ранее сообщалось, что «Челси» планирует осуществить переход Делапа до старта клубного чемпионата мира — 2025. Таким образом, лондонцы являются главным претендентами на подписание игрока, ожидается согласование с форвардом условий контракта и выплата суммы отступных.

Напомним, пункт об освобождении в контракте Лиама Делапа с «Ипсвичем» после вылета команды в Чемпионшип снизился до € 36 млн. В минувшем сезоне 22-летний англичанин забил 12 голов и дважды результативно ассистировал в 37 матчах АПЛ.

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