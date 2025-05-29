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Стали известны имена трёх нападающих, которые могут усилить состав «Ливерпуля» летом

Стали известны имена трёх нападающих, которые могут усилить состав «Ливерпуля» летом
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«Ливерпуль» составил список нападающих, которых клуб может подписать грядущим летом после завершения переходов футболистов Флориана Вирца и Жереми Фримпонга из «Байера». Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, мерсисайдцы проявляют интерес к форварду «Айнтрахта» Уго Экитике, нападающему «РБ Лейпциг» Беньямину Шешко и форварду мадридского «Атлетико» Жулиану Альваресу.

Подчёркивается, что грядущим летом состав «Ливерпуля» также может усилить защитник «Борнмута» Милош Керкез. «Вишни» хотят около £ 45 млн (€ 53,5 млн) за трансфер 21-летнего футболиста, однако чемпионы Англии надеются заключить сделку за меньшую сумму.

До середины июня «Ливерпуль» может подписать трёх из указанных игроков.

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