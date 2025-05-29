«Ньюкасл» может заменить Тонали полузащитником из Серии А — La Gazzetta dello Sport

Полузащитник «Лацио» и сборной Франции Маттео Гендузи может вернуться в Англию. Как сообщает издание La Gazzetta dello Sport, в услугах экс-футболиста лондонского «Арсенала» заинтересован «Ньюкасл». По данным источника, «сороки» готовы предложить за игрока € 40 млн.

Сообщается, что будущее Гендузи зависит от положения итальянского полузащитника «Ньюкасла» Сандро Тонали, интерес к которому проявляет «Ювентус». Возможен вариант, однако, при котором «Ньюкасл» используется агентами игрока для улучшения условий Гендузи по действующему контракту с «Лацио».

26-летний француз перебрался в римский клуб из «Марселя» перед стартом прошлого сезона за € 13 млн. Всего на счету Гендузи 48 матчей за «Лацио» во всех турнирах. В них футболист отметился одним голом и пятью результативными передачами.