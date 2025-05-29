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Александр Мостовой назвал лучшего футболиста в истории «Сельты»

Александр Мостовой назвал лучшего футболиста в истории «Сельты»
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Бывший футболист московского «Спартака» и испанской «Сельты» Александр Мостовой считает Яго Аспаса лучшим игроком в истории этой испанской команды.

«Яго Аспас, как обычно. Он лучший и всегда будет таковым, тут нечего сказать», — приводит слова Мостового Marca.

Яго Аспас играл за «Сельту» с 2006 по 2013 год, в 2015-м он вернулся в команду, за неё игрок и продолжает выступать. Футболист провёл за основную команду «кельтов» 524 встречи, забил 214 голов и отдал 84 голевые передачи.

Мостовой выступал в испанском коллективе с 1996 по 2004 год. В составе этой команды он взял Кубок Интертото в 2000 году.

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